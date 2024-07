Autrefois proches de la junte au pouvoir en Guinée, Lansana Kouyaté et sa coalition, la Convergence centriste pour l’espoir (CCE), ont récemment exprimé de sérieuses inquiétudes face aux arrestations et détentions arbitraires dans le pays.

Dans une déclaration publiée le 19 juillet 2024, la CCE a dénoncé l’enlèvement de deux leaders sociaux, Oumar Sylla et Billo Bah. “Cet acte inacceptable menace non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi la stabilité de notre État, garant de la justice et de l’ordre”, a déclaré la coalition. Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a confirmé que les autorités compétentes n’avaient pas été impliquées dans cette opération, suscitant de vives inquiétudes.

Lansana Kouyaté a rappelé que la CCE avait initialement accueilli la transition militaire avec espoir, engageant un dialogue constructif pour une transition pacifique. Cependant, il condamne fermement ces enlèvements et toute action contraire aux procédures légales et aux droits fondamentaux des citoyens.

La CCE a appelé le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver les citoyens enlevés. Ils insistent sur l’importance du respect des lois et des droits humains dans l’établissement de l’ordre public.

Réaffirmant leur engagement en faveur d’une transition apaisée et respectueuse des droits démocratiques, la CCE a invité tous les acteurs politiques et sociaux à promouvoir la paix, la justice et le respect des lois en Guinée.