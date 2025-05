Le président du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) en Côte d’Ivoire, a pris part au forum sur l’avenir de la presse en Guinée, ce lundi 19 mai 2025. A cette occasion, Me René Bourgoin a appelé les professionnels des médias à une réflexion collective sur les défis actuels et futurs du secteur médiatique africain.

Dans son allocution, Me Bourgoin a mis l’accent sur les profonds bouleversements que traverse la presse africaine, marquée selon lui par une baisse de la lecture et une montée en puissance du numérique.

Face à ces enjeux, plusieurs interrogations fondamentales ont été soulevées par le président du RIARC, qui a également souligné l’urgence de repenser les modèles économiques et éditoriaux dans un contexte de digitalisation croissante.

“Il est donc nécessaire que nous réfléchissions ensemble aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Comment assurer un avenir à la presse alors que nous assistons à une crise de lecture ? Comment créer de la synergie entre les journalistes, les éditeurs et les acteurs du numérique afin d’encourager des modèles économiques durables ? Comment garantir que chaque voix, chaque opinion soit entendue et contemplée dans le paysage médiatique ? Il en va de notre devoir, en tant que régulateurs de la communication, de repenser le rôle, les défis et les opportunités qui se présentent à la presse. Dans notre monde d’aujourd’hui, tous les secteurs d’activité font l’objet d’une digitalisation effrénée, et la presse, écrite comme audiovisuelle, n’échappe pas à cette effervescence”, a-t-il souligné.

Il a particulièrement mis en lumière la vulnérabilité croissante de la presse écrite, durement touchée par les évolutions technologiques, qui, selon lui, bouleversent l’ensemble de la chaîne de production.

“La presse écrite reste visiblement le secteur le plus touché par cette révolution numérique qui impacte gravement toute la chaîne de production jusqu’au consommateur. Le nombre de tirages, d’exemplaires vendus, de lecteurs, et même de journalistes, connaît une baisse continue. Pour ce dernier cas, je dirais que l’augmentation n’est plus ce qu’elle devait être. L’Internet, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle générative sont en train de bouleverser la pratique du journalisme. Les habitudes d’information et de consommation de la population sont devenues de plus en plus exigeantes, puisqu’elles disposent désormais d’offres exogènes. Les organes de presse qui, par le passé, ne disposaient que de la presse papier ont aujourd’hui recours à Internet”, a précisé Me René Bourgoin.

Pour que la presse continue à jouer pleinement son rôle dans nos sociétés, le président du RIARC estime qu’il est indispensable que les régulateurs, les institutions publiques et la société civile œuvrent ensemble à la création d’un environnement propice à son développement. Il a ainsi invité l’ensemble des participants à s’investir activement dans les échanges de ce forum.

“Ce forum nous en donne l’occasion. Pour cela, aucune contribution ne sera de trop. Bien au contraire, toutes participeront à la construction de cette presse libre, indépendante et responsable”, a-t-il conclu.