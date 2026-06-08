Guinée : Mamadi Doumbouya rappelle plusieurs attachés de défense en poste dans les ambassades

Dans une série de décrets lue ce lundi 8 juin 2026 à la télévision nationale, le chef de l’État Mamadi Doumbouya, a procédé au rappel de plusieurs officiers en service au sein des représentations diplomatiques guinéennes, en qualité d’attachés de défense, après leur admission à la retraite.

Sont concernés :

1 colonel Alpha Soumah, en poste à l’ambassade de Guinée en Russie ;

2 colonel Mamoudou Touré, en poste à l’ambassade de Guinée en Chine ;

3 colonel Pierre Barry, en poste à l’ambassade de Guinée en France ;

4 colonel Sékou Souaré, en poste à l’ambassade de Guinée en Turquie ;

5 colonel David Abou Soumah, en poste à l’ambassade de Guinée en Allemagne ;

6 colonel Abdoulaye Friguia Camara, en poste à l’ambassade de Guinée au Maroc.