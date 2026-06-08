Communales à Gbessia : la GMD, le FRONDEG contestent les résultats provisoires devant la justice

Le Tribunal de première instance de Mafanco a examiné, ce lundi 8 juin 2026, plusieurs recours introduits par des partis politiques et mouvements engagés dans les élections communales du 31 mai dernier à Gbessia. Les requérants contestent les résultats provisoires publiés par la Direction générale des élections (DGE), estimant qu’ils ne correspondent pas à ceux issus de la Commission administrative de centralisation des votes (CACV).

Parmi les formations ayant saisi la justice figurent notamment Gbessia d’Abord, Avenir Guinée Nouvelle (AGN), le FRONDEG, l’Union démocratique de Guinée (UDG), le Mouvement Alternative Démocratique (MAD), Won Tanan Bé ainsi que la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD).

Gbessia d’Abord dénonce des incohérences dans les procès-verbaux

À l’issue de l’audience, Djibril Firawa Touré, tête de liste de Gbessia d’Abord, a expliqué les raisons de cette démarche judiciaire.

« Après la publication des résultats provisoires par la DGE dans la soirée du vendredi 5 juin 2026, notre liste a trouvé une incohérence entre les chiffres du procès-verbal de la CACV et les résultats publiés par la DGE. C’est ainsi que nous avons saisi le tribunal », a-t-il déclaré.

Selon lui, les documents détenus par les partis politiques ne concordent pas avec les chiffres rendus publics. Il affirme notamment que onze procès-verbaux n’auraient pas été présentés lors des travaux de la CACV.

« Aujourd’hui, il y a un problème au niveau de 11 PV. Ces 11 PV-là n’ont pas été présentés à la CACV. Comment les voix de ces bureaux ont-elles été ajoutées au décompte général ? C’est la question sur laquelle le tribunal va se prononcer », a-t-il soutenu.

Se disant confiant quant à l’issue de la procédure, il espère que la justice permettra de clarifier la situation. « Nous avons fait confiance au tribunal et nous espérons qu’il y aura une suite favorable », a-t-il ajouté.

AGN évoque une hausse inexpliquée du nombre de votants

De son côté, Ali Badra Conté, tête de liste d’Avenir Guinée Nouvelle (AGN), estime que les résultats publiés par la DGE ont été modifiés par rapport à ceux issus de la centralisation.

« Nous sommes ici pour contester les résultats produits par la DGE. Les résultats initialement proclamés par la CACV ont été transformés. Nous sommes passés d’environ 60 000 électeurs votants à plus de 90 000 votants », a-t-il affirmé.

Le responsable politique assure que son parti dispose d’éléments probants pour étayer ses accusations.

« Nous demandons simplement à être rétablis dans nos droits. Nos délégués étaient présents dans les bureaux de vote et au niveau de la centralisation. Nous avons des pièces justificatives qui attestent cela », a-t-il déclaré.

Ali Badra Conté a également dénoncé des irrégularités liées à l’identification de sa candidature sur certains procès-verbaux.

« Ma photo figurait sur les bulletins de vote, mais sur les procès-verbaux, c’est le nom d’un autre membre du parti qui apparaissait. Cette situation a créé des confusions dans certains bureaux de vote », a-t-il expliqué.

Réagissant aux explications faisant état d’un transfert de certains procès-verbaux vers une autre circonscription, il a rejeté cette hypothèse.

« En aucun cas des procès-verbaux de Gbessia ne devraient se retrouver ailleurs. Cet argument ne tient pas. »

Le FRONDEG réclame le maintien de ses sièges

Au nom du FRONDEG, Boubacar Nimaga, tête de liste du parti à Gbessia, a également défendu le recours introduit devant le tribunal.

« Nous avons porté cette requête parce que les résultats provisoires publiés par la DGE ne sont pas conformes à ceux fournis par la CACV, où tous les partis étaient représentés », a-t-il déclaré.

Estimant que leur démarche est fondée, il s’est montré optimiste quant à la décision à venir.

« Nous sommes confiants que nous serons rétablis dans nos droits », a-t-il affirmé.

Le responsable politique a indiqué que son parti espère conserver les quatre sièges de conseillers qui lui avaient été attribués lors de la centralisation des résultats.

Verdict attendu le 10 juin

Présent à l’audience, le directeur communal de la DGE à Gbessia n’a pas souhaité s’exprimer devant la presse. Malgré plusieurs sollicitations, il a préféré attendre la décision du tribunal avant tout commentaire sur cette affaire.

Après avoir entendu les différentes parties, le Tribunal de première instance de Mafanco a renvoyé le dossier au 10 juin 2026 pour délibéré. La décision attendue à cette date devra déterminer si les résultats provisoires publiés par la DGE seront confirmés ou révisés.