Coupe du monde 2026 : coup dur pour le meilleur arbitre africain de l’année, interdit d’entrée aux États-Unis

C’est une mauvaise nouvelle qui secoue le football africain. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Omar Abdulkadir Artan, élu meilleur arbitre de la CAF en 2025, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain.

Pour des raisons politiques, l’international somalien s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis, l’un des pays hôtes de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pourtant désigné par la FIFA pour officier lors des matchs de la compétition, Omar Abdulkadir Artan est désormais contraint de rebrousser chemin et de rentrer dans son pays.

Après une première tentative échouée liée aux difficultés pour obtenir un visa, l’arbitre de 34 ans avait bénéficié du soutien de l’ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis d’obtenir un passeport diplomatique. Ce dernier s’est avéré insuffisant pour les autorités américaines qui l’ont immédiatement refoulé.

Cet énième refus de visa vient relancer les débats sur les conditions d’organisation de cette coupe du monde 2026. Pour des raisons diplomatiques, l’équipe nationale Iranienne a été contrainte de changer son camp de base pour s’installer finalement au Mexique alors que ses matchs de poule sont tous programmés aux États-Unis.

Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par la Confédération africaine de football et la FIFA.

Pour rappel, Artan a dirigé la finale retour de la Ligue des champions de cette édition 2025 entre l’ASFAR de Rabat et Mamelodi Sundowns. Il a également été élu meilleur arbitre africain 2025 par la CAF, en novembre dernier, à Rabat.