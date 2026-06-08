Incidents dans les écoles : réaction du ministre Alpha Bacar Barry

Les cas de tensions et d’incidents entre enseignants et élèves semblent se multiplier ces derniers mois dans les établissements scolaires guinéens. Le plus récent remonte au 4 juin 2026. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un enseignant en train de frapper une élève au sein d’une école, suscitant une vive émotion et relançant le débat sur la gestion de la discipline en milieu scolaire.

Dans ce contexte, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, s’est exprimé sur la question lors de la réunion hebdomadaire de cabinet qu’il a présidée ce lundi 8 juin 2026.

Selon le compte rendu de la cellule de communication du ministère, le ministre a rappelé « l’importance du respect des procédures administratives et judiciaires » dans le traitement des incidents survenant dans les écoles.

Il a également instruit les structures concernées de « renforcer l’application des règlements intérieurs des établissements scolaires » et « d’accélérer leur mise à jour afin de les adapter aux réalités actuelles ».

Dans le même registre, le ministre a insisté sur la nécessité de mieux encadrer les établissements privés. Il a ainsi demandé « un renforcement du contrôle et du suivi des établissements », à travers « l’application rigoureuse des textes réglementaires et des sanctions prévues en cas de manquements. »

Alpha Bacar Barry a instruit les services compétents de « d’actualiser la liste des établissements non conformes » et de poursuivre les réformes en cours visant à assainir le secteur éducatif.

Ces mesures interviennent dans un contexte où les actes de violence et les incidents disciplinaires en milieu scolaire alimentent de plus en plus les inquiétudes au sein de l’opinion publique.