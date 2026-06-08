Diplomatie : deux nouvelles nominations d’ambassadeurs en Chine et en Arabie saoudite

Le président Mamadi Doumbouya a procédé, ce lundi 8 juin 2026, à la nomination de deux nouveaux ambassadeurs de la Guinée, à travers une série de décrets lus à la télévision nationale.

Selon le décret, Mohamed Ahmed Diallo est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée auprès du Royaume d’Arabie saoudite. Avant cette nomination, il occupait les fonctions de superviseur général du soutien technique pour le Hajj.

Par ailleurs, Lounceny Condé a été désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée en Chine. Il était précédemment en poste en Suisse, où il représentait également la Guinée auprès des Nations unies à Genève.

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité des ajustements opérés au sein du corps diplomatique guinéen, dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et multilatérales du pays.