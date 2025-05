Dans un arrêté lu ce mardi 20 mai 2025 à la télévision nationale par le ministre Secrétaire général à la Présidence, le général Amara Condé, les autorités guinéennes ont annoncé le classement de plusieurs zones minières en réserve stratégique.

Selon le document, cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 2 des décrets D/2025/065/PRG/CNRD/SGG et D/2025/066/PRG/CNRD/SGG du 9 mai 2025, ainsi que du décret D/2025/067/PRG/CNRD/SGG du 14 mai 2025. Ces textes prévoient le retrait de concessions minières, de permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle portant sur la bauxite, le fer, l’or, le diamant et le graphite. Les zones concernées sont désormais classées en réserve stratégique, conformément à l’article 5 du Code minier.

En complément, les permis de recherche relatifs à la bauxite, au fer, à l’or, au diamant, aux métaux de base, aux pierres gemmes, au sable noir et au manganèse, retirés par l’arrêté A/2025/480/MMG/SGG du 16 mai 2025, sont également intégrés à cette réserve stratégique.

L’exécution du présent arrêté est confiée au Centre de promotion et de développement minier (CPDM), à la Direction nationale des mines, à la Direction nationale de la géologie, ainsi qu’aux inspecteurs régionaux et aux directeurs préfectoraux des mines et de la géologie.