Le Collectif des habitants et usagers des quartiers riverains sur la route Leprince pour la paix et la solidarité, a fait une déclaration ce samedi 20 mai 2023, relative aux violences que les manifestants occasionnent dans leurs familles. Ils s’engagent à faire des quartiers de l’Axe un havre de paix.

« Nous, les habitants et Usagers de l’axe Hamdalaye-Kagbelen, vivons et constatons avec amertume la récurrence de pertes en vies humaines, la peur au ventre, l’angoisse totale, des actes de vandalisme, de destructions de biens publics et privés depuis plusieurs années. Nous avons le sentiment que nous sommes laissés pour compte, nos quartiers, secteurs, rues, marchés, ateliers, écoles, lieux de négoces, de prestation de services, lieux de divertissement et les lieux de cultes sont devenus des lieux de théâtres de manifestations sociales et politiques de répressions sanglantes, de violation de droits Humains, d’arrestations ainsi que de déploiement massif et impressionnant des équipes de gendarmerie, de police et de l’armée, alors que nous habitants et usagers aspirons à la paix et à la prospérité comme tout autre guinéen de kaloum, Dixinn, Matam, de Kindia, Labé, N’zérékoré, Kankan, de Kissidougou, vivant sur le territoire national. Les défis rongent nos cœurs et esprits, et nous plongent dans l’introspection constante », a-t-il fait savoir dans ladite déclaration lue par le porte-parole, Elhadj Diop.

Face à cette situation, le collectif des habitants et usagers de l’axe Hamdalaye-Kagbelen, dit être « résolument engagé à changer cette donne » par la forte mobilisation citoyenne.

« Nous avons à l’issue de nos échanges, prêtés serment de faire de nos quartiers un havre de paix où la violence n’a et n’aura plus sa raison d’être par des initiatives citoyennes pour venir à bout de ces défis. Nous les Habitants et Usagers de l’axe Habdallaye-Kagbelen, sommes regroupés dans une dynamique tel du collectif des habitants et usagers des quartiers riverains de la route le Prince pour la paix et la solidarité ».

Par ailleurs, le collectif réitère son appel citoyen pour « la restauration de la sérénité, du vivre-ensemble sur le long de la route Le prince et aussi bannir le singularisme, la militarisation de nos quartiers, la manipulation et le particularisme face à toute préoccupation d’envergure nationale ».