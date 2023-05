En prélude de son concert prévu ce samedi 20 mai 2023 à l’esplanade de l’aéroport de Labé, l’artiste Saifond Baldé a organisé une conférence de presse au centre culturel ce vendredi 19 mai dans la soirée. Devant une vingtaine de journalistes, l’artiste a répondu à quelques questions, mais a également prodigué des conseils à ses confrères de la profession.

“Je suis chez moi et je suis content de voir tout ce beau monde réuni autour de moi. Aux artistes de Labé, je suis de cœur avec eux. Il y a eu une évolution dans la perception de la musique. Les gens comprennent qu’on peut faire de la musique tranquillement, atteindre ses objectifs avec du courage. Moi, qui suis devant vous, je n’ai jamais fumé et j’ai réussi à donner un concert devant plus de 80 000 personnes sans cela“, mentionne Saifond Baldé.

À l’occasion de ce grand concert, de nombreux artistes se sont déplacés depuis la capitale guinéenne, notamment Dj Arafat Mobenna, Ar-Man, Ousmane Paikoun, Faby, Petit Fatako et Mousto Camara, pour ne citer qu’eux.

Tiguidanké Diallo, correspondante du site guinee360 à Labé