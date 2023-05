Le conflit entre la ministre de l’Information et de la Communication, Mme Aminata Kaba, et les travailleurs de la RTG (Radio Télévision Guinéenne) au sujet de la suspension de Fana Soumah prend de l’ampleur.

Le Syndicat des travailleurs de la RTG, basé à Koloma et Boulbinet, continue de se battre pour le rétablissement de l’ancien directeur Fana Soumah et de son rédacteur en chef, et il ne compte pas céder face à la ministre de l’Information.

Malheureusement, même les négociations dirigées par le Premier ministre, le Dr Bernard Goumou, n’ont pas réussi à résoudre la crise.

Alors que le syndicat espérait obtenir la levée de la suspension des deux responsables de la RTG, la ministre Aminata Kaba change la donne.

Selon des sources proches du dossier, Mme Kaba exige des excuses publiques de la part de Fana et de l’ancien rédacteur en chef avant de reconsidérer sa décision.

Cette démarche est vivement critiquée par les travailleurs de la télévision nationale, qui intensifient la pression pour obtenir satisfaction de leurs revendications.

La crise se prolonge et la RTG en subit les conséquences. Les téléspectateurs de la radio diffusion et de la télévision guinéenne sont privés de leurs programmes habituels.

Même le service minimum qui avait été mis en place initialement n’est plus assuré.

Ce vendredi 19 mai, par exemple, seul un décret du président de la transition nommant des cadres au sein de l’administration et le compte rendu du Conseil des ministres ont été diffusés à la place du journal de 20h30.

“Laisser mourir la RTG par l’intransigeance d’une femme qui ne nous considère pas, nous ne l’accepterons pas de notre vivant (…)”, a averti le secrétaire général du syndicat lors d’un sit-in ce vendredi dans la cour du ministère de l’Information et de la Communication.

Saa Martin Fancinadouno a annoncé qu’une plainte sera déposée contre la ministre Aminata Kaba dès lundi prochain.