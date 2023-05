La deuxième édition de Les Talks du FODELF s’est tenue à Conakry, ce samedi 20 mai 2023. Une session d’échanges organisées en amont du Forum de l’entrepreneuriat et leadership féminin (Fodelf) qui a pour but de favoriser le renforcement des capacités de développement des entreprises, le partage des expériences à travers des interactions animées.

Le thème choisir pour cette seconde édition est : « Femmes et numérique : elles osent les tech, illusion ou réalité ? » Ce thème a été choisi pour présenter aux femmes et filles entrepreneuses les opportunités offertes par le numérique, le réseautage, le networking, etc.

« L’Objectif est de faciliter l’émergence du réseautage et de permettre aux participantes de développer leurs contacts et relation afin d’accroitre leurs activités, de consolider leurs connaissances et d’étendre leur sphère d’influence » souligne M’mah Ciré Touré coordinatrice du Fodelf.

Le Fodelf est un espace de partage de savoir faire entre les femmes. Selon M’mah Ciré Touré pour qu’elles puissent s’en inspirer les unes des d’autres.

A ce rendez-vous, les femmes leaders dans les métiers du numérique ont partagé leurs expériences et prodigué des conseils aux participantes. Il s’agit de la directrice de Africa digital Académie Gaëlle Gaz, la fondatrice et directrice générale de l’école de formation sur les métiers du numérique Teelaf Bany Bah ; de Amina Abu Khalil directrice générale de la fondation Orange Guinée ; et Aissatou Baldé, consultante en communication et dirigeante de Nawaari, une plateforme de réseautage.

Pendant 3 heures, les participantes ont échangé, exposé leurs besoins aux panélistes. Après cette première étape certaines ont profité pour trouver des mentors et enrichir leurs carnets d’adresse.