Dans un message à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, célébrée ce vendredi 20 mars 2026, le président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), Lansana Kouyaté, a salué la résilience de ses militants, tout en les exhortant à poursuivre, avec détermination, la lutte démocratique.

L’ancien Premier ministre a, dans un premier temps, adressé ses vœux à la communauté musulmane de Guinée et d’ailleurs à l’occasion de cette fête marquant la fin du mois de Ramadan.

Il a invité les fidèles « à perpétuer et à renforcer les valeurs essentielles de l’islam », notamment la paix, le pardon, la tolérance, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. « Ces valeurs doivent continuer à guider nos actions quotidiennes et à consolider l’unité de notre chère nation », estime Lansana Kouyaté.

S’adressant également aux responsables, militants et sympathisants du PEDN, le leader politique leur a exprimé sa reconnaissance pour leur engagement constant. « Je les exhorte à poursuivre, avec détermination et esprit de fraternité, le combat pour une Guinée unie, juste et prospère », a-t-il lancé.