Attendu à la barre ce lundi 20 mars 2023, l’ancien ministre de la défense nationale Mohamed Diané est arrivé à la Cour des répressions des infractions et financières (CRIEF) aux environs de 11h30.

Le 15 mars dernier il avait refusé de se présenter à l’audience. Le procureur spécial Aly Touré avait reçu l’ordre du président la chambre de jugement d’utilisé la force publique pour le contraindre à venir. Mais, il n’a pas attendu que le parquet spécial agisse dans ce sens. Selon nos informations les avocats de ces derniers souhaitent soulever des exceptions devant la juridiction. L’ancien Première ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana sera là d’un moment à l’autre.

Vêtus d’un complet blanc avec une tête bien rasée, Mohamed Diané est assis aux côtés de ses conseils Me Sidiki Bérété et Me Dinah Sampil, et attend d’être appelé à la barre pour donner sa version des faits.

Pour rappel, le militant du parti rassemblement du peuple de Guinée (RPG arc-en-ciel) ex-parti au pouvoir est poursuivi pour « détournement de deniers publics enrichissement illicite et blanchiment des capitaux ».