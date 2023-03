Le leader du parti RPR a claqué la porte des Forces vives de Guinée (FVG). La décision du report de la manifestation initialement prévue le 20 mars est la principale raison invoquée par Diabaty Doré qui, selon lui, n’a pas été consensuelle.

« Nous avons plusieurs fois reporté nos manifestations, mais qu’est-ce qu’on a obtenu des religieux?», s’interroge ce leader politique membre de l’ANAD avant de dénoncer les manœuvres de la junte dirigée par colonel Mamadi Doumbouya pour empêcher les forces vives de manifester.

« Chaque fois qu’on veut organiser une manifestation, on dit qu’il faut reporter. Moi, je ne fais pas confiance, pourquoi on joue avec nous. Pourquoi on joue avec ce peuple ? Lorsque vous prenez des engagements, il faut les respecter. Cela aujourd’hui où y a le problème », dénonce Doré.