Conakry, le 15 mars 2023 – En novembre 2022, l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications (ARPT) de la République de Guinée a octroyé à la GUINÉENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO), une Licence d’Opérateur d’Infrastructures métropolitain pour la fourniture de services d’interconnexion et le transport par fibre optique au profit des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications.

La GUINÉENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO), 1er Opérateur d’infrastructures métropolitain annonce l’approbation de son catalogue de services et de prix par l’Autorité de Régulation des

Postes et des Télécommunications (ARPT) de la République de Guinée et, est ainsi autorisée à la commercialisation effective de ses prestations et services.

La GUINÉENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO) découle d’un accord de partenariat stratégique pour la conception, le financement, le développement et l’exploitation d’une infrastructure de télécommunications sur le réseau électrique passif aérien appartenant à Électricité de Guinée (EDG).

La GUINÉENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO) se positionne comme un acteur majeur du secteur qui porte, à la fois sur le plan technique, technologique et stratégique, aux côtés des prestataires de télécommunications, la dynamique de l’accès à l’Internet à très haut débit, de la démocratisation de l’accès à Internet au plus grand nombre et de la chute des prix pour l’utilisateur final. Elle croit en la fibre optique comme avenir de la distribution de l’Internet en Guinée, accélérant le développement de l’économie numérique et de la croissance du pays.

La GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO) mettra à la disposition de ses clients (Opérateurs d’Infrastructures, Opérateurs de Téléphonie Mobile, Fournisseurs d’Accès Internet et Réseaux Spéciaux de l’État), les prestations et services de :

Transport de capacité par fibre optique (ou Fibre Noire)

Fourniture de Capacité et Transport sur le réseau.

La Licence nous oblige et notre modèle économique intègre le partage d’infrastructures et la mutualisation de nos services entre plusieurs opérateurs. Notre offre vient compléter le backbone national de la Société de Gestion et d’Exploitation du Backbone National (SOGEB) qui assure par Fibre, les liaisons et interconnections interurbaines. Ayant déjà déployé plus de 440 kilomètres de fibre optique dans la région de Conakry, La GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE (GFO), pour l’année en cours, entreprend de se déployer sur 1200 kilomètres avec en ligne de mire dix (10) préfectures dont Coyah, Dubréka, Kindia, Boké, Kamsar.

“Nous sommes reconnaissants aux autorités de la République de Guinée, notamment le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique et à l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, d’avoir accompagné le projet. Nous renouvelons notre engagement à rendre l’Internet accessible, grâce à l’innovation technologique et au partenariat novateur que nous représentons.

La mutualisation de notre infrastructure est un gain pour tout l’écosystème des télécommunications en Guinée car nous assurons les investissements, le déploiement, la supervision et la maintenance des réseaux.

En tant qu’opérateur d’infrastructures transporteur de fibre optique, nous sommes une passerelle neutre et disponible pour tout opérateur. Nous sommes convaincus qu’ensemble, avec tous les autres acteurs du secteur, nous pouvons rapidement atteindre l’objectif d’un Internet de qualité à un coût abordable pour tous, conformément à la vision de M. le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA qui a martelé et ancré son intérêt pour le développement accéléré du secteur des télécommunications au profit des Guinéens”

Lionel Chobli,

Président de la Guinéenne de Fibre Optique.

Contact : +224 612 12 03 03

Corniche Nord, Camayenne

Conakry – République de Guinée

[email protected]