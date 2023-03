Les conclusions des resultats d’analyses de la boisson 24h Energy appartenant à la Société American Beverages (SABEV) Sarl sont sortis réconfortant la décision de l’Office national de contrôle de qualité.

L’annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse, ce lundi 20 mars 2023, par la ministre du Commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, Louopou Lamah.

«L’entreprise avait contesté les résultats, il y a eu plusieurs discussions, on a convenu de procéder à une analyse contradictoire en constituant un échantillon devant faire l’objet de la contre-expertise. Ce qui fut fait. Le 30 janvier 2023, on a déposé l’échantillon pour un laboratoire en Belgique. Le 7 mars 2023, nous avons reçu les résultats contradictoires qui réconfortent l’Office national de contrôle de qualité. Ces résultats ont démontré une fois de plus que la boisson incriminée a un taux d’acidité très élevé et qu’il y avait des problèmes comme des levures, des moisissures et même des coliformes dans la boisson. Donc, la suite du processus consistera à non seulement détruire le lot de production incriminée qui est de 184 mille casiers saisis aujourd’hui à Conakry. Non seulement, il y a 30 000 au niveau de l’usine de la société et les autres à travers le pays. Tous les commerçants sont répertoriés avec les numéros de téléphone géographiquement répertoriés pour dire que nous allons très bientôt mettre en place le processus», a-t-elle expliquée.

Le département du commerce envisage de dépêcher une équipe au niveau de l’entreprise pour s’assurer de la prise en compte effective et l’exécution des recommandations formulées depuis le 4 janvier. «Ensuite, nous allons autoriser une commission d’essai. Celle-là va être analysée par notre laboratoire qui est l’Office national de contrôle de qualité et lorsque les résultats seront concluants, nous allons autoriser la reprise de la production. Et chaque mois, nous allons procéder au prélèvement et à l’analyse pour rassurer encore une fois de plus les consommateurs».