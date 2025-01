Lors du passage du Premier ministre, Bah Oury, ce week-end à Tougué, le président de la délégation spéciale de la préfecture urbaine, Alpha Amar Baldé, a salué les efforts déployés par les autorités de la transition en faveur du développement de cette localité. Il a laissé entendre que Tougué a connu un réel changement depuis l’avènement du CNRD au pouvoir.

Face à de nombreuses réalisations faites dans cette localité ces dernières années, le président de la délégation spéciale encourage ses populations à reconnaître les bienfaits du général Mamadi Doumbouya.

“C’est à son temps qu’on a vu le courant, c’est à son temps qu’on a vu l’hôpital, c’est à son temps qu’on a vu l’eau dans les robinet. Un stade Omnisport est en train d’être construit. Aujourd’hui, toutes les femmes ont reçu des appuis de Monsieur le président”, a-t-il expliqué, tout en affirmant que “les personnes les plus vulnérables de Tougué ont été satisfaites”.

“A Tougué, les choses ont changé. La population me charge de vous dire que Tougué a compris”, a ajouté l’autorité locale.

Il précise que l’octroi des terrains au président et au premier ministre par les populations de Tougué fait suite à une large concertation entre ressortissants et résidents, à l’intérieur et à l’extérieur.

“Unanimement, nous nous sommes dit qu’il faut être reconnaissant, il faut rendre la monnaie au général Mamadi Doumbouya”, a-t-il conclu.