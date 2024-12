Le mardi 3 décembre 2024, en soirée, le journaliste et éditorialiste Habib Marouane Camara a été enlevé à Lambanyi, un quartier situé dans la haute banlieue de Conakry, par des agents de la gendarmerie, selon les témoignages de ses proches. Deux semaines plus tard, sa famille et ses avocats restent toujours sans nouvelles de lui.

Cette situation met en lumière l’insécurité dans laquelle vivent les citoyens guinéens, même au cœur de la capitale. Elle intervient dans un contexte où, avant cet enlèvement, d’autres cas similaires ont déjà été signalés.

L’arrestation de ce journaliste survient six mois après le kidnapping de Foniké Mengué et Billo Bah, deux figures emblématiques de la société civile guinéenne, ainsi que la disparition forcée de Saadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines.

Où en sont les enquêtes ? Pourquoi ce silence des autorités ?

Ces questions restent sans réponse. Quelques jours après l’arrestation de Habib Marouane, le procureur général près la Cour d’appel avait annoncé avoir pris connaissance de son interpellation par voie de presse. Il avait également déclaré l’ouverture d’une enquête pour localiser le journaliste et identifier ses ravisseurs. Cependant, deux semaines se sont écoulées sans qu’aucun résultat ne soit rendu public, et la justice semble plongée dans un silence total.

Aucune communication officielle n’a été faite pour informer l’opinion publique sur l’évolution des procédures, malgré les appels désespérés de son épouse, enceinte.

Ce silence suscite des doutes sur la véritable volonté des autorités, notamment judiciaires, de faire la lumière sur ces disparitions, et laisse place à des interrogations sur une éventuelle complicité dans ces affaires.

Le silence de la justice semble aussi envoyer le message que les kidnappings sont désormais utilisés pour réduire au silence les voix critiques du régime du CNRD.

Et dire que nous sommes dans un État de droit !

Des personnes arrêtées en dehors de toute procédure légale sont portées disparues, éloignées de leurs familles. D’autres décès sont enregistrés dans des stades, des accidents de circulation ou des incendies d’origine criminelle, sans qu’aucune enquête ne soit ouverte pour établir les responsabilités, garantissant ainsi l’impunité.

Ce silence va-t-il perdurer ? Dieu seul sait.

Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c’est que l’enlèvement du fondateur du site d’informations Lerévélateur224.com, en plus de constituer une atteinte aux droits humains, viole la liberté de la presse, mettant en évidence les conditions d’exercice du métier de journaliste en Guinée ces dernières années.

Après la mise sous pression de certains médias, qui a plongé plus de 500 journalistes dans le chômage, plusieurs professionnels de l’information vivent dans la peur.

Cela va à l’encontre des engagements pris par le chef de la junte guinéenne, qui avait promis de garantir équitablement les droits et libertés des citoyens.