La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a condamné l’ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, à 5 ans de prison et au paiement de 5 milliards de GNF pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d’agents publics. Les avocats de l’ancien dignitaire dénoncent le verdict et entendent relever appel dans un bref délai.

Dans un communiqué, le Collectif d’avocats souligne que la Chambre “a ignoré” les déclarations des biens faites par Docteur Mohamed Diané respectivement en sa qualité de Directeur de cabinet à la Présidence de la République et de Ministre de la Défense Nationale en 2011 et 2016.

Il indique que le respect du principe du contradictoire et les garanties d’un procès juste et équitable auraient dû amener la Juridiction à prendre en compte ces différentes déclarations à la décharge de Dr Mohamed Diané.

En outre, le Collectif insiste sur le fait que la Chambre de jugement “n’a fait que s’aligner” sur les réquisitions du Procureur spécial et les demandes des conseils de l’Etat faisant ainsi abstraction de toutes pièces versées au dossier de la procédure par Dr Diané, notamment ses déclarations des biens faites devant la Cour suprême et devant la Cour Constitutionnelle.

En tout état de cause, le Collectif entend relever appel dans les meilleurs délais contre la décision qu’il qualifie de “précitée”.

Par ailleurs, le Collectif composé de Me Almamy Samory Traoré, Me Sékou Kondiano, Me Sidiki Bérété et Me Ciré Clédor Ly dénonce “un procès politique et expéditif qui sape les fondements d’un véritable état de droit, sans lequel il n’y aura jamais de justice indépendante, garante d’un procès juste et équitable.”