Dette africaine : l’UA veut briser le cercle des emprunts coûteux grâce à l’AfCRA

L’Afrique emprunte-t-elle plus cher qu’elle ne le devrait ? C’est autour de cette question que s’est tenue, mercredi 7 octobre 2026 à Port-Louis, à Maurice, une table ronde de haut niveau présidée par le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf. Intitulée « Au-delà de l’AfCRA : améliorer la prime de risque africaine – L’initiative de réduction des risques en Afrique», la rencontre a mis en lumière un défi majeur pour le continent : améliorer les conditions de financement de ses économies dans un contexte marqué par le poids croissant de la dette.

Au cœur des discussions, la création d’une agence africaine de notation de crédit constitue une avancée, mais elle ne suffira pas, à elle seule, à corriger les difficultés structurelles qui renchérissent le coût du capital en Afrique.

Les experts réunis à Port-Louis ont ainsi plaidé pour une approche plus large et mieux coordonnée, reposant sur le renforcement de l’architecture financière africaine, une meilleure circulation de l’information économique et une évaluation plus précise des risques associés aux investissements sur le continent.

Pour de nombreux pays africains, l’accès aux financements internationaux reste particulièrement onéreux. Les conditions auxquelles ils empruntent influencent directement leur capacité à construire des infrastructures, à développer leurs systèmes de santé et d’éducation, à investir dans l’énergie ou encore à soutenir leur industrialisation.

Le poids du service de la dette accentue ces difficultés. Selon les chiffres communiqués dans le cadre de cette initiative, les remboursements de la dette extérieure africaine sont passés de 61 milliards de dollars en 2010 à 163 milliards en 2024. Les paiements d’intérêts absorbent, dans de nombreux pays, des ressources qui pourraient autrement être consacrées aux services publics et aux investissements productifs.

La prime de risque joue un rôle important dans cette équation. Elle correspond, en substance, au supplément de rendement exigé par les investisseurs pour prêter à un emprunteur jugé plus risqué. Plus ce risque est perçu comme élevé, plus le financement peut devenir coûteux.

Mais cette perception ne dépend pas uniquement de la situation économique d’un pays. La qualité des données disponibles, la transparence des institutions, la stabilité macroéconomique et la manière dont les risques sont évalués entrent également en ligne de compte.

C’est précisément sur ce terrain que l’Union africaine entend agir, en encourageant une analyse davantage ancrée dans les réalités économiques du continent.

L’AfCRA, la notation financière africaine

L’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA) s’inscrit dans cette ambition. Mandatée par l’Union africaine, elle a pour vocation de proposer des évaluations indépendantes de la solvabilité des États, des entreprises et des institutions africaines, en s’appuyant sur des données plus complètes et une connaissance approfondie des économies locales.

Les agences de notation financière évaluent la capacité d’un État ou d’une entreprise à honorer ses engagements financiers. Leurs notes, qui constituent des opinions sur le risque de crédit, sont prises en compte par les investisseurs lorsqu’ils déterminent les conditions auxquelles ils acceptent de prêter ou d’investir.

À l’échelle mondiale, Moody’s, S&P Global Ratings et Fitch Ratings figurent parmi les acteurs les plus influents du secteur. Leurs évaluations peuvent peser sur les taux d’intérêt auxquels les États accèdent aux marchés obligataires internationaux.

Pour les promoteurs de l’AfCRA, l’enjeu est de compléter ces analyses par une perspective africaine, sans renoncer aux exigences de rigueur méthodologique et de crédibilité attendues sur les marchés internationaux.

L’agence entend notamment contribuer à réduire les lacunes d’information qui affectent certains émetteurs africains, améliorer la compréhension de leurs fondamentaux économiques et permettre aux investisseurs de prendre des décisions sur la base d’une appréciation plus nuancée des risques.

Cette ambition répond aussi à un problème de couverture. Selon les données présentées dans le cadre de l’initiative, seuls 32 des 55 États africains sont actuellement notés par les trois principales agences internationales, tandis que 23 ne le sont pas. L’AfCRA entend élargir les possibilités d’évaluation et, à terme, faciliter l’accès d’un plus grand nombre d’émetteurs africains aux marchés de capitaux.

Pas des notes de complaisance

Prenant la parole lors de la table ronde, Mahmoud Ali Youssouf a insisté sur le rôle stratégique que l’AfCRA est appelée à jouer dans la construction d’une architecture financière africaine plus solide et plus résiliente.

Selon lui, les notations de crédit ont des conséquences directes sur le coût et la disponibilité des capitaux. Lorsque les évaluations ne tiennent pas suffisamment compte des données, des réalités et du contexte africains, les pays peuvent se retrouver confrontés à des coûts d’emprunt plus élevés, avec des conséquences sur leur capacité à financer leurs priorités de développement.

Le président de la Commission de l’UA a présenté l’agence comme un instrument destiné à renforcer la confiance des investisseurs africains et internationaux grâce à des analyses fiables, indépendantes et techniquement rigoureuses.

Il a toutefois précisé que l’objectif n’était ni de remplacer les agences de notation internationales, ni de soustraire les emprunteurs africains à l’examen des marchés, encore moins de leur garantir des évaluations favorables.

L’enjeu est plutôt d’apporter une lecture supplémentaire du risque de crédit africain, fondée sur une meilleure connaissance des économies concernées.

Cette distinction est essentielle. Une agence de notation ne peut, à elle seule, faire baisser les taux d’intérêt ou effacer les fragilités économiques d’un pays. Sa crédibilité dépendra de son indépendance, de la transparence de ses méthodes et de sa capacité à produire des évaluations cohérentes, y compris lorsque celles-ci mettent en évidence des risques importants.

C’est précisément la limite d’une réponse exclusivement centrée sur les agences de notation que les participants ont souhaité dépasser.

La table ronde a porté sur la nécessité de coordonner les efforts afin d’agir sur plusieurs facteurs qui contribuent au coût du financement en Afrique. L’amélioration de la qualité des données économiques, le renforcement des institutions financières et la réduction des asymétries d’information figurent parmi les pistes évoquées.

L’initiative de réduction des risques en Afrique s’inscrit dans cette démarche. Elle vise à élargir la réflexion au-delà de la notation de crédit pour s’attaquer aux mécanismes qui influencent la perception du risque par les investisseurs.

Car même une notation plus représentative des réalités locales ne garantit pas automatiquement des financements moins chers. Les taux d’intérêt dépendent également de facteurs tels que les perspectives de croissance, la trajectoire budgétaire, le niveau d’endettement, les conditions monétaires internationales et l’appétit des investisseurs pour le risque.

La question est donc autant institutionnelle qu’économique. Pour améliorer durablement leurs conditions d’emprunt, les pays africains devront pouvoir s’appuyer sur des évaluations crédibles, mais aussi sur des politiques économiques lisibles et des mécanismes de financement plus adaptés à leurs besoins.

Le choix de Port-Louis pour accueillir le lancement officiel de l’AfCRA, en marge de la deuxième Conférence annuelle africaine sur les notations de crédit, confère à Maurice une place particulière dans cette initiative.

L’île dispose d’un secteur financier développé et de liens étroits avec les marchés internationaux. Son positionnement doit permettre à l’agence de s’appuyer sur un environnement financier établi, tandis que la mise en place de filiales régionales est envisagée pour assurer une présence à l’échelle du continent.

Le projet s’inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs années. L’Assemblée de l’Union africaine avait approuvé la création de l’AfCRA en 2018. En juillet 2023, les ministres africains chargés des Finances, des Affaires monétaires, de la Planification économique et de l’Intégration avaient adopté, à Nairobi, une déclaration de soutien à l’initiative. Les travaux institutionnels, de gouvernance et de méthodologie se sont poursuivis en 2024 et 2025 dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP).

L’agence est présentée comme une entité indépendante, autofinancée et pilotée par le secteur privé. Le dispositif de gouvernance prévoit notamment que les gouvernements ne puissent pas détenir de parts dans l’institution, une mesure destinée à préserver son indépendance à l’égard des pouvoirs politiques.

Son dispositif technique s’appuie également sur Plus94, une société sud-africaine spécialisée dans la recherche, l’analyse de marché et les notations de crédit. L’objectif est de développer une méthodologie qui tienne compte des particularités africaines tout en répondant aux exigences internationales.

Le véritable test

Pour les gouvernements, l’AfCRA pourrait contribuer à améliorer la compréhension de leur solvabilité et à élargir leurs possibilités de financement. Pour les investisseurs, elle ambitionne d’offrir des analyses mieux contextualisées. Pour les populations, les retombées espérées sont plus concrètes : des ressources publiques moins absorbées par le coût de la dette et davantage disponibles pour les services essentiels.

Mais entre l’ambition affichée et les résultats attendus, plusieurs étapes restent à franchir. La confiance des marchés ne se décrète pas. Elle se construit dans la durée, à travers la qualité des analyses, la cohérence des évaluations et la capacité d’une institution à préserver son indépendance face aux pressions politiques ou économiques.

Le lancement de l’AfCRA marque ainsi une étape importante dans la volonté de l’Afrique de renforcer sa place dans la gouvernance financière mondiale. Il reste à démontrer que cette nouvelle capacité d’analyse pourra contribuer à réduire les déséquilibres qui pénalisent certains emprunteurs africains.