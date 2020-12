Selon les informations disponibles, TECNO Mobile GUINÉE dévoile quelques informations sur ses tous derniers joyaux, les sublimissimes Tecno Camon 16 Premier, Tecno Camon 16 et Tecno Camon 16 S avec de superbes spécifications.

Il s’agit du haut de gamme de la série des Camon pour ce dernier trimestre de l’année 2020. Son lancement sera diffusé en direct sur la page Facebook de TECNO MOBILE GUINÉE.

Les fans de la marque pourront donc recevoir toutes les informations sur leur nouveau bijou qui fait son entrée sur le marché Guinéen.

Le tout dernier CAMON 16 Premier, LE BOSS, qui dispose d’une double caméra selfie de 48 mégapixels et d’une quadruple caméra de 64 mégapixels à l’arrière, permettra aux utilisateurs de faire des photos plus claires que jamais auparavant.

TECNO s’est toujours engagée à apporter les technologies mobiles les plus avancées à ses utilisateurs dans les marchés émergents. Lesquelles se traduisent non seulement par les produits, mais également par l’expérience visuelle dont les utilisateurs pourront bénéficier à l’occasion du lancement des produits.

Les séries de TECNO CAMON si convoitées se sont toujours attachées à l’étude de la technologie de caméras. Allant des premières générations au récent lancement de ces séries, les consommateurs ont toujours pu bénéficier de mises à jour continues, grâce aux investissements techniques de TECNO dans les technologies de caméra des smartphones.

À en juger par l’ambition de TECNO d’être une marque phare au niveau des appareils photo pour téléphone sur les marchés émergents du monde entier, nous estimons que le TECNO CAMON 16 Premier pourra être au-delà de nos attentes avec sa particularité double caméra frontale de 48 MP sans précédent et haut de gamme et sa caméra arrière de 64 MP de premier rang qui permettra aux utilisateurs de faire un chef-d’œuvre avec chaque photo.

Ces caractéristiques seront sans nul doute bénéfiques pour les utilisateurs, surtout dans le monde actuel où la plupart des souvenirs et moments forts sont capturés avec les caméras de smartphones. Souhaitant absolument profiter du meilleur, nous ne pouvons qu’attendre impatiemment l’arrivée du BOSS.

Avec toutes ces innovations technologiques relatives au CAMON 16 Premier et ses dérivés, nous ne pourrons donc pas nous empêcher de nous interroger sur ce à quoi les clients devraient vraiment s’attendre en termes d’expérience après le lancement du CAMON 16 Premier !

Tout cela mérite alors nos attentes

A propos de TECNO

TECNO est une marque de smartphone haut de gamme. Fidèle à l’essence de la marque «Expect More», TECNO s’est engagée à donner aux masses l’accès aux dernières technologies à des prix abordables, permettant aux consommateurs de dépasser leurs limites actuelles et de découvrir un monde de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs de différents marchés et leur fournit des innovations localisées à travers un portefeuille de produits comprenant des smartphones, des tablettes et des mobiles polyvalents. TECNO est un acteur mondial majeur présent dans près de 60 marchés émergents et l’une des trois plus grandes marques de téléphones mobiles en Afrique. C’est également

le partenaire mondial officiel pour les tablettes et les combinés du club de football de Manchester City.

