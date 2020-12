Le président de l’Assemblée nationale a, au cours de la session ordinaire sur l’examen et le vote de la loi de programmation militaire tenue ce samedi, annoncé la reconnaissance de la 9ème législature du poste du député Mamadou Sylla, comme Chef de file de l’opposition parlementaire.

«L’honorable Mamadou Sylla est désormais le Chef de file l’opposition parlementaire. Le bureau de l’Assemblée nationale prendra toutes les dispositions pour qu’il jouisse et soit soumis aux obligations d’un Chef de file de l’opposition. Ceci dit, depuis 2 ou 3 ans, on a un projet de loi qui devrait réformer, améliorer et mieux adapter la loi qu’on a cette fois-ci appelé la charte des partis qui va être réactualisé rapidement et soumis à l’approbation ou à l’amendement du Chef de l’État avant son vote dès le mois de janvier», a dit Amadou Damaro Camara.