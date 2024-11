Dans le cadre de la campagne de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution, les conseillers nationaux du CNT poursuivent leur tournée auprès des populations de l’intérieur du pays. Le leader du parti MoDeL, Aliou Bah, critique vivement l’implication des élèves dans cette campagne.

Pendant un mois, des missions du Conseil national de la transition (CNT) vont parcourir les villes et villages pour expliquer aux citoyens le contenu de la future constitution en vue du référendum. Aliou Bah qualifie cette initiative de “campagne déguisée” visant à promouvoir une éventuelle candidature du chef de la junte.

“Moi, je viens de l’intérieur du pays, lorsque vous allez dans les villes, ce qui se passe, des missions viennent de Conakry, on met la pression sur les fonctionnaires locaux, on les réunit quelque part, on sort des enfants de l’école primaire, on met la pression sur les enseignants, les directeurs, on va dans les marchés, on menace les gens qui ont des étagères, on leur dit que si vous ne venez pas, on va vous retirer votre espace, c’est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien. On prend des images de propagande, on dit qu’on est venu vulgariser une constitution. Derrière l’idée c’est quoi, c’est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature du général Doumbouya”, a dénoncé Aliou Bah.

Le leader du MoDeL met également en garde le président de la transition, l’appelant à éviter de tomber dans le même piège que l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara, qui, selon lui, “paie aujourd’hui le prix de la non-tenue de ses engagements”.

“Le piège se situe à quel niveau, nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, qui est aujourd’hui en prison pour avoir voulu confisquer le pouvoir et le 28 septembre a été organisé pour cela. Le général Mamadi Doumbouya n’est pas plus Guinéen que Moussa Dadis Camara. Ce qu’on n’a pas accepté pour Dadis, on ne va pas l’accepter pour lui”, a-t-il prévenu.

Aliou Bah appelle par ailleurs le Premier ministre Bah Oury à s’opposer fermement à toute candidature du général Mamadi Doumbouya, tout comme il l’avait fait en 2009 face aux ambitions de Dadis Camara.