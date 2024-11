Le Tribunal criminel de Mafanco a rendu son verdict dans l’affaire qui oppose Jean Lamah contre la famille Dramé. Accusé d’avoir attaqué cette famille avec une arme à feu et d’avoir volé une somme de 400 dollars et des téléphones portables, le jeune mécanicien a été retenu coupable et condamné à 5 ans de prison ferme.

Les faits remontent au 18 juillet 2023, entre 3 h et 5 h du matin, lorsque la famille Dramé rentrait de l’aéroport Ahmed Sékou Touré après avoir accompagné une de leurs sœurs, qui partait pour l’Europe.

«Nous devions aller à Tanéné pour un travail tôt le matin. Je suis sorti vers 5 h pour acheter du café noir près de SOS. C’est alors que des groupes d’hommes m’ont appréhendé pour vol. Ils m’ont fouillé sans rien trouver de suspect, puis ils m’ont conduit au commissariat. J’avoue avoir entendu des bruits de course-poursuite quelques minutes avant mon arrestation. Les plaignants sont mes voisins, je ne peux pas les voler. Monsieur ne m’a jamais vu lorsque les agents m’ont embarqué dans leur pick-up. C’est seulement le matin, au commissariat central de Sonfonia, qu’il est venu me voir. Je jure sur l’honneur, M. le Président, que je ne suis pas responsable de cette attaque», avait expliqué Jean Lamah devant le tribunal.

Le représentant des plaignants, Sékou Oumar Dramé, qui était aussi présent avait expliqué au tribunal que le jour du 18 juillet 2023, lui et ses frères et sœurs revenaient de l’aéroport Ahmed Sekou Touré lorsque dans les environs de 3 heures, deux individus armés sont venus vers eux en leur demandant de se mettre à terre. « Ils ont pris tout ce que nous avions sur nous. Je les ai poursuivis jusqu’à réussir à les coincer dans un caniveau. Je souhaite récupérer mon iPhone qui coûte 800 dollars dans lequel j’ai beaucoup de documents en PDF.»

Le ministère public avait requis une peine de 10 ans d’emprisonnement arguant que Lamah et ses complices ont attaqué la famille Dramé vers 3 h du matin à moto. Il avait même affirmé que le jeune Lamah « est un récidiviste connu.»

De son côté, la défense qui avait soutenu que rien ne prouve que son client est coupable des faits qui lui sont reprochés, a plaidé au juge de faire application des articles 497 et 544 du Code pénal en le relâchant purement et simplement Jean Lamah.

Dans sa décision, le tribunal a condamné Jean Lamah à 5 ans de réclusion criminelle et au paiement d’une amende de 18 millions de francs guinéens comme dommage et intérêts à la victime.