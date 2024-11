Le Syli national de Guinée a été éliminé ce mardi 19 novembre 2024 par la Tanzanie de la CAN 2025 prévue au Maroc. La Fédération guinéenne de football a annoncé avoir saisi la CAF contre le vainqueur pour avoir utilisé un joueur qui ne figurerait pas sur la feuille de match. Le ministre de la Jeunesse et des Sports soutient la Feguifoot dans sa démarche.

« Le crime n’est jamais parfait, surtout lorsque la victime est juste devant l’éternel, notre Dieu. Grâce à Dieu, la justice nous sera rendue. Dans un match international aussi intense et tendu, on ne peut faire jouer un joueur qui n’est pas sur la feuille de match. Donc, un intrus. Ce joueur numéro 26 n’est pas sur la feuille de match. Cette fois, nous attendons la justice de la CAF en faveur du Syli National de Guinée. Nous soutenons la Fédération Guinéenne de Football dans sa démarche pour la justice auprès de la CAF », a écrit Keamou Bogola Haba sur sa page Facebook.

D’ores et déjà, la toile est inondée par cette requête annoncée par la Feguifoot. Chacun y va de ses analyses et commentaires. Les regards sont maintenant rivés sur la CAF, qui a la compétence de trancher ce litige si elle est saisie.