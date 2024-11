Bien que l’équipe nationale s’est inclinée (1-0) face à la Tanzanie au compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, la Fédération guinéenne de football veut saisir la CAF pour une faute.

Selon une information publiée par Guineefoot.info, le sélectionneur Tanzanien aurait fait jouer un footballeur qui n’était pas éligible et dont le nom ne figurait pas sur la liste de la feuille de match contre la Guinée.

“On fait la réclamation car le numéro 26 de Tanzanie n’avait pas son nom sur la feuille du match. Il n’était pas habilité à jouer ce match. On a toutes les images et les preuves. Il y a donc eu une violation et nous allons saisir le commissaire du match. La requête sera déposée ”, a confié une source proche de la Feguifoot à nos confrères.

La Tanzanie pourrait se voir disqualifier de la CAN 2025, si la CAF confirme cette requête de la Guinée.