Initialement prévue ce mardi 19 novembre 2024, l’audition de l’ancien premier ministre Kassory Fofana depuis son lit de malade à la clinique Pasteur n’a finalement pas pu avoir lieu. Et pour cause? L’absence des avocats de la défense qui ont décidé de boycotter la séance.

L’un des avocats en l’occurrence Me Sidiki Bérété a exprimé colère face à “l’humiliation” dont son client fait l’objet, précisant que celui-ci souffrait de graves problèmes de santé qui nécessite une évacuation sanitaire d’urgence. “Il n’est pas à même d’être jugé dans son état actuel (…) Il dépense 45 millions GNF par mois pour ses soins. Nous exigeons qu’il soit immédiatement évacué pour éviter le pire et l’irréparable”, a-t-il réclamé.

La chambre de jugement de la CRIEF s’est rendue à l’hôpital pour rencontrer le médecin traitant de l’ancien Premier ministre. Il a été convenu qu’il n’était pas possible de mener une audition à fond, en raison de son incapacité à répondre aux questions à cause de son état, a ajouté l’avocat. “Tout ce qu’on demande, c’est qu’ils lui permettent de se soigner à ses propres frais. Il y a déjà sept rapports médicaux qui détaillent ces maux et si la CRIEF doute de ces rapports, on peut se référer à d’autres compétences pour une contre-expertise. Mais, s’ils lui refusent les soins et qu’il meurt dans leurs mains, ils seront les seuls comptables de cela, en plus des hommes du 5 septembre 2021. On ne peut pas empêcher un citoyen de se soigner, ni de l’humilier pour lui poser des questions sur son lit de malade”.

Premier ministre de 2018 jusqu’au coup d’Etat du 5 septembre 2021, Kassory Fofana est accusé de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il est en détention depuis le 6 avril 2022.