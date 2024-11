En tournée dans la région forestière, le ministre secrétaire général de la présidence s’est rendu à Macenta, le dimanche 17 novembre 2024. À cette occasion, le général Amara Camara a expliqué aux citoyens ce qu’il faut faire pour pouvoir bénéficier des avantages du projet Simandou.

D’abord, le secrétaire général à la présidence a déclaré qu’en Conseil des ministres, une instruction a été donnée par le Président Mamadi Doumbouya pour relancer des unités industrielles. « Puisque le président fait ce qu’il dit, il dit ce qu’il fait, l’instruction pour Macenta était de faire en sorte de relancer l’usine de thé. Je crois que des missions sont déjà venues sur le terrain et des actions sont en train d’être prises pour que, dans un futur proche, le caractère de ville industrielle qu’avait Macenta revienne », a annoncé le général Amara Camara.

Poursuivant, il a invité la population de Macenta à se former à l’entrepreneuriat. “Le destin de Macenta et de toute la Guinée repose sur les actions de gouvernance, non seulement qui sont en train d’être faites, mais sur le projet Simandou qui va transformer notre Guinée en un pays émergent. Pour que nous prenions aussi notre part de Simandou, il va falloir que la jeunesse s’emploie. À nos pères, nos frères et sœurs, acceptons d’envoyer nos enfants à l’école, de faire des métiers et d’entreprendre. Dans l’entrepreneuriat, il y a des opportunités qui vont se créer, et qui se créent davantage en Guinée», a conclu Amara Camara.