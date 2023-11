Buteur décisif à la dernière minute contre l’Ouganda, Seydouba Cissé est revenu sur son premier but en équipe nationale. Le jeune milieu de terrain guinéen explique les circonstances de ce but salvateur qui lance parfaitement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le Syli National.

La Guinée a remporté son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi 17 Novembre grâce à une victoire (2-1) face à l’Ouganda au Stade Municipal de Berkane. Un résultat acquis grâce à des buts d’Aguibou Camara (10’) mais surtout de Seydouba Cissé dans les arrêts de jeu de la seconde période.

Dans un court entretien partagé par l’équipe média de la fédération guinéenne de football, le joueur du CD Leganés a expliqué les conditions dans lesquelles ce premier but est venu. Les conseils de Kaba Diawara avant ce match, son échange avec Aguibou et la décision de tirer fort devant le but.

Naturellement, le jeune crack a célébré ce but important avec sa maman qui n’a pas pu retenir ses larmes en appel vidéo.