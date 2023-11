Le président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya a nommé ce samedi 18 novembre 2023, par décret les membres du Conseil d’administration du Centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG).

Il s’agit de :

1-Erik Benjamin Colle, directeur général du groupe topaze président ;

2-Dr Alhassane Balde, directeur national de la formation et de perfectionnement du personnel enseignants du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi ;

3-Morlaye Soumah, conseiller chargé des missions au ministère de l’enseignement technique de la formation professionnelle et de l’emploi ;

4-Mohamed Camara, chef de la division étude économique à la direction nationale et de prévision économique et de la conjoncture au ministère de l’économie et des finances ;

5-Madame Fatoumata, cheffe d’entreprise ;

6-Ousmane Saidouba Camara secrétaire chargé des négociations, revendications et conflit à ecobank Guinée, secrétaire exécutif chargé des sports de la FESABAG ;

7-Jean Louis Haba, directeur général adjoint, exploitation d’Orabank Guinée et représentant de l’association professionnelle et des établissements de crédit de Guinée APB.