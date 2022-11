Le vol d’engins roulants est très courant à Conakry. Et dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022, une voiture Pickup de marque Toyota a été volée à Matoto, à Conakry aux environ de 03h. Heureusement pour le propriétaire de ce véhicule, il avait installé dans son engin le système de géolocalisation Thtrack de la maison Technologie House.

« Ils ont pris le départ à 3h31mn à Matoto et ils sont arrivés au lieu de stationnement à Wonkifong (Coyah) à 4h38mn. Nous avons été saisis à 6h26 et nous sommes arrivés sur les lieux vers 7h10. On a immobilisé le véhicule à 7h26mn. On a retrouvé le véhicule vers 7h30-35mn », a expliqué le Directeur Général de Technologie House, avant d’ajouter que les présumés voleurs ont pris la fuite dès que la voiture a été immobilisée : « On n’a pas trouvé les malfaiteurs parce que quelques minutes après l’immobilisation du véhicule ils sont partis ».

A son tour, Noumouké, Chargé des Opérations de la société G2BS témoigne : « Dès qu’on m’a fait savoir que mon véhicule n’était pas à sa place habituelle, j’ai immédiatement appelé mon agence de géolocalisation Technologie House qui a dépêché une équipe afin de nous géolocaliser le véhicule et nous nous sommes rendu sur les lieux avec la coopération des services de sécurité de Coyah ». Il se dit satisfait du service de Technologie House qui a permis de retrouver sa voiture.

Le Colonel Souaré Abdourahim, Commissaire central de la police de Coyah, qui a déployé ses hommes pour cette mission explique comment ils ont pu retrouver la voiture : « C’est aux environs de 7h que j’ai été appelé à partir de Conakry pour me dire qu’il y a une voiture Toyota qui a été volée et qui a été localisée dans ma zone. J’ai tout de suite joint le chef de la police judiciaire et le chef du service général. Ils ont préparé l’équipe pour aller sur le terrain. Ils ont pu retrouver le véhicule grâce à la contribution du système de géolocalisation Thtrack ».

«Thtrack est une solution de géolocalisation qui permet à tout un chacun de suivre et sécuriser son engin partout où il se trouve. La solution est embarquée avec de nombreuses fonctionnalités. Les principaux avantages, c’est que si tu as ce système dans ton engin nous pouvons vite immobiliser l’engin quelle qu’en soit sa position en cas de danger, vole ou perte. La solution Thtrack envoie des alertes automatiques par SMS/Email en cas d’incident. Il existe des paramètres pour limiter les zones où l’engin peut rouler. Les écoutes des discussions à distance sont également possibles avec nos produits. Vous pouvez suivre la consommation de votre carburant à distance et toutes ces fonctions sont accessibles depuis votre téléphone portable», a expliqué Mr Baldé le Directeur Général de Technologie House, qui a précisé que la solution Thtrack peut être aussi installée pour les motos, les voitures, les camions et tout engin roulant.

Plus loin, il soutient que l’ambition de Technologie House est de sécuriser les engins roulants des populations : « Notre ambition est de sécuriser tous les engins roulants en Guinée afin de protéger les usagers et lutter contre ce fléau. C’est est pourquoi nous recommandons à toute la population guinéenne, en particulier les détenteurs d’engins roulants (motos, voitures, camions) de sécuriser leurs engins avec la solution de géolocalisation Thtrack qui est à un coût très accessible et l’une des meilleures sur le marché, car mieux vaut prévenir que guérir ».