Grâce à un Michael Pool en feu (19 points) et un excellent Ibrahim Khalil Fofana (14 points), le club guinéen Slac Basketball a dominé Bangui SC de la Centrafrique (69-61) lors de la demi-finale d’élite 16 et valide son ticket pour l’Africa Basket Ligue Saison 3.

Au palais des sports d’Abidjan, le Seydou Legacy Athletic Club s’est frayé un chemin vers le prochain Basket-ball Africa League « BAL ». Malgré un début de rencontre compliqué, les guinéens ont fini par gagner (61-69) cette demi-finale de la zone Ouest de l’Elite 16 et s’offrent la première place qualificative pour la plus prestigieuse des compétitions africaines de Basket, organisée par la NBA et FIBA Afrique.

Quart de finaliste lors de la dernière édition, le SLAC sera au rendez-vous pour la deuxième année consécutive. Mais en attendant, le club guinéen a une finale a remporté ce samedi face aux ivoiriens d’Abidjan Basket Club devant le public du Palais des Sports de Treichville, à 16h GMT.