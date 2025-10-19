Lors de son assemblée générale hebdomadaire, tenue ce samedi 18 octobre 2025, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a dénoncé plusieurs aspects du cadre électoral guinéen en vue de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Le parti dirigé par Aliou Bah a notamment pointé du doigt la disparité entre la nouvelle Constitution et le Code électoral récemment promulgué, tout en s’opposant fermement à l’idée de candidatures indépendantes.

Prenant la parole, le secrétaire adjoint chargé de la communication et de l’information, Ibrahima Diallo, a relevé des contradictions importantes entre ces deux textes : “Le Code électoral, vous avez vu qu’il est adopté. Mais il se trouve qu’aujourd’hui, selon les avis de beaucoup d’observateurs, il y a des contradictions entre le Code électoral et la Constitution qui est nouvellement adoptée”, a-t-il déclaré.

L’un des points soulevés concerne l’âge requis pour les candidats à la présidentielle : “Vous prenez sur la question de l’âge. La Constitution fixe l’âge requis à 40 ans. Et puis, nous avons le Code électoral qui, dans la forme, n’est pas plaisant à lire et qui parle de 44 ans. Vous voyez comment il y a de la contradiction et de l’incohérence”, a-t-il souligné.

Le responsable du MoDeL a également critiqué la gestion actuelle du processus électoral : “L’organe habilité à organiser les élections est l’organe technique de la gestion des élections. Et pour qu’il soit mis en place, il y a toutes les procédures préalables. Mais on ignore tout cela. Et c’est la DGE qui est en train d’organiser ces élections-là, en violation flagrante de la Constitution, qui est la loi mère de la République.”

Face à ces dysfonctionnements, le parti insiste sur des conditions préalables avant toute participation : “Il faut assainir d’abord le fichier, avoir un organe de gestion électorale inclusif mais aussi crédible”, a insisté Ibrahima Diallo.

Concernant sa participation, le MoDeL précise : “Si les conditions sont libres, transparentes et inclusives, c’est naturellement avec notre candidat Aliou Bah que nous dirigerons les élections. Mais si, à l’inverse, les conditions ne sont pas libres, nous n’allons pas quand même cautionner la validation de la confiscation du pouvoir.”

Sur la question des candidatures indépendantes, le parti adopte une position claire et critique : “La question de la candidature indépendante est une préoccupation légitime. Elle représente un raccourci politique. Nous ne pouvons pas comprendre qu’un parti comme Le MoDeL, qui s’est battu pendant des années pour obtenir son agrément, défendre la démocratie, la liberté et la justice, puisse être écarté par des calculs politiques, au profit de nouvelles figures dont on ignore la crédibilité et l’expérience politique, sous prétexte de candidatures indépendantes.”

Ibrahima Diallo souligne que, pour le MoDeL, seules les formations légalement constituées devraient concourir à la présidentielle : “Concernant les candidatures indépendantes, nous estimons qu’on pourrait s’en passer pour la présidentielle. Les partis politiques légalement constitués et reconnus devraient être les seuls à concourir. Pour les élections communales, législatives ou autres, on peut en revanche envisager d’ouvrir la voie aux candidatures indépendantes.”

Avant de conclure, il avertit des risques de ces pratiques : “Mais il est inacceptable qu’un parti comme Le MoDeL, ou d’autres formations politiques, soit écarté sous prétexte de candidatures indépendantes, pendant qu’on autorise des individus sans expérience ni légitimité politique, dont la crédibilité même est discutable, à se présenter simplement parce qu’ils en ont les moyens. C’est une préoccupation légitime et un risque réel pour la présidentielle.”