Le conseil national de la transition a célébré en différé la journée internationale de la jeune fille(JIF). À cette occasion, les jeunes filles leaders de Guinée ont joué le rôle de conseillères à l’hémicycle ce mercredi 18 octobre 2023.

Traditionnellement assurée par Dr Dansa Kourouma, cette plénière a été présidée par Mariam Diallo présidente en exercice du parlement des enfants guinéens. Cette jeune fille a mis l’occasion à profit pour plaider en faveur de l’émancipation de la fille et de la femme guinéenne.

«Par ma voix, les filles de la Guinée réclament l’engagement des décideurs guinéens dont vous faites partie à mettre fin aux violences basées sur le genre, notamment le viol, le mariage précoce, l’excision, j’en passe, qui nous traumatise, nous oblige à sortir des Écoles et qui brisent nos opportunités de contribuer pleinement à l’essor de notre beau pays. Nous voulons que les filles et les jeunes de Guinée puissent étudier, prendre des positions de leadership, décider et s’épanouir pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et être enfin la force de la Guinée d’aujourd’hui et de demain», a-t-elle sollicité auprès des autorités.

Pour Mariam Diallo, la célébration de la journée internationale de la fille chaque 12 octobre doit être mise à profit pour mener des actions de plaidoyer et d’activisme avec les filles elles-mêmes, et de nombreuses personnes ressources, des partenaires du gouvernement, les réseaux et organisations nationales et internationales, pour porter leur voix à une plus grande échelle.

Tout fier, Dr Dansa Kourouma estime que lorsque les jeunes filles sont préparées et éduquées dans des conditions qui favorisent leur épanouissement intellectuel et moral, tout porte à croire qu’elles peuvent s’assumer et assumer les plus hautes responsabilités dans le pays.

«Il n’y a pas un bon adulte sans être passé par une jeunesse qui vous a permis de vous donner les bases de la responsabilité pendant la phase de l’enfance. Donc, nous devons faire de telles sortes que tous les obstacles, les stéréotypes, les éléments de discrimination qui ne favorisent pas la pleine évolution de nos enfants, de nos filles soient tout simplement abandonnés pour leur mettre dans un cadre familial, dans un cadre éducatif ou dans un cadre sociétal qui garantit leur pleine et parfaite épanouissement».