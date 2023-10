Le 30 septembre 2023, le Front national pour la défense de la constitution a lancé un recueil d’informations sur les “biens mal acquis” du CNRD. Dans l’émission Mirador ce jeudi 19 octobre 2023, le responsable des stratégies et planification du FNDC a fait état de l’évolution de la campagne.

Selon Sékou Koundouno, à date, trente six dossiers ont été saisis, quatorze ont été finalisés, six dont les éléments d’accusations ne tenaient pas la route ont été abandonnés et 16 autres dossiers qui sont en phase d’étude et vérification pour complément d’informations.

«Dans la géolocalisation territoriale, nous avons à Dixinn 4 dossiers, à Matoto 3 dossiers, Ratoma 6 dossiers, à Dubreka 4 dossiers, à kankan 5 dossiers, à Kindia 1 dossier, à Faranah 3 dossiers, en France 4 dossiers, en Côte d’Ivoire 3 dossiers, au Mali 1 dossier, au Canada 1 dossier. Nous gardons l’anonymat de nos lanceurs d’alerte afin de les protéger. Nous ne nous focalisons pas sur des accusations fallacieuses, nous travaillons de façon professionnelle et structurée pour avoir un travail escompté», a expliqué Koundouno ce jeudi dans l’émission Mirador sur FIM FM.

Ce responsable du FNDC salue l’implication de chaque citoyen pour l’ atteinte de ces objectifs que le Front anti-troisième mandat s’est fixés. «Chacun contribue à sa façon à apporter des informations. Et quant à nous, nous travaillons à la fois avec des cabinets nationaux et internationaux, des organismes spécialisés dans le cadre du traçage des biens mal acquis».

Sur le terrain, le FNDC travaille avec des lanceurs d’alerte qui contribuent à travers les attestations ou contrats de vente, de donations, de plans de masse, les titres fonciers et le plan des bâtiments pour avoir des informations vérifiées.

La démarche vise à identifier et localiser les biens des membres du CNRD, du gouvernement, du CNT, des responsables des régies financières et de hautes hiérarchie de l’armée, la police et la gendarmerie afin de les documenter et engager des poursuites judiciaires contre eux pour “enrichissement illicite”.