Recrutement de nouveaux fonctionnaires : le gouvernement dévoile le calendrier et les effectifs

Après l’annonce du concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires dans les secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi qu’au ministère chargé de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, le gouvernement a précisé le calendrier des différentes étapes ainsi que le nombre d’agents à recruter.

À travers une infographie publiée sur sa page officielle, le ministère du Travail et de la Fonction publique a apporté des précisions sur les dates et les effectifs prévus dans le cadre de ce vaste programme de recrutement.

Selon le calendrier communiqué, le lancement et l’ouverture du concours sont prévus le 21 septembre 2026. Les inscriptions se dérouleront du 21 septembre au 11 octobre 2026, tandis que les épreuves sont programmées pour le 24 octobre 2026. La publication des résultats est annoncée pour le 2 novembre 2026.

Les recrutements prévus pour la première phase

Pour la première phase, 6 000 enseignants seront recrutés. Le gouvernement prévoit également le recrutement de 500 enseignants-chercheurs titulaires d’un doctorat (PhD) ainsi que de 697 médecins spécialistes, dans le cadre d’une opération prévue du 21 septembre au 13 novembre 2026.

Par ailleurs, 4 500 agents de santé seront recrutés du 16 octobre au 8 décembre 2026.

Le ministère en charge de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures bénéficiera également du recrutement de 2 000 agents, sur une période allant du 28 novembre 2026 au 16 janvier 2027.

À cela s’ajoutent 200 greffiers et 100 magistrats, dont le recrutement est prévu du 5 avril au 30 juin 2027.

La deuxième phase

Pour la deuxième phase, le gouvernement prévoit le recrutement de 3 000 enseignants, du 4 juin au 24 juillet 2027.

Dans le secteur de la santé, 2 500 agents supplémentaires seront recrutés du 1er septembre au 25 octobre 2027.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs de la fonction publique dans plusieurs secteurs jugés prioritaires.