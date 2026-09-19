Marcus du groupe Banlieuz’art amputé de son orteil gauche en Turquie

Alors que des rumeurs circulaient ces derniers jours sur une éventuelle amputation du pied de Marcus, membre du groupe Banlieuz’art, la réalité serait différente. L’artiste aurait été amputé uniquement de son orteil gauche, à la suite d’une intervention chirurgicale en Turquie.

Souffrant de diabète, Marcus avait été évacué en avril 2026 vers la Tunisie, tout comme son ami King Salaman, afin de bénéficier de soins spécialisés. Les deux artistes avaient toutefois été évacués séparément.

Après son séjour médical en Tunisie, Marcus poursuit actuellement sa prise en charge entre la Turquie et la Grèce. C’est à l’hôpital Avicenna, en Turquie, qu’il aurait subi l’intervention ayant conduit à l’amputation de son orteil gauche.

La prise en charge médicale de Marcus et de King Salam est assurée par l’État guinéen, dans le cadre de la police d’assurance destinée aux artistes et professionnels de la culture. Ce dispositif couvre près de 2 000 acteurs du secteur culturel en Guinée.

Ainsi, contrairement aux informations faisant état d’une amputation du pied, c’est bien un seul orteil du pied gauche de Marcus qui a été amputé. L’artiste poursuit aujourd’hui ses soins à l’étranger.

“Dieu ne fait pas d’erreur”, a réagi le chanteur dans un post facebook. “Accepter et se résigner à la volonté de Dieu, c’est reconnaître avec humilité que tout ce qui nous arrive comme épreuve font partie d’un plan plus grand que nous”, a-t-il ajouté.

Il rassure ses fans sur son état de santé, admettant le principe selon lequel “le corps est un sanctuaire que le Tout-Puissant nous confie. Lui seul connaît sa fragilité, sa force et les chemins qu’il doit emprunter. C’est Lui qui permet la maladie comme Il permet la guérison, car en toute chose, Sa volonté demeure au-dessus de la nôtre.”