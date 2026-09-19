Conakry sous de fortes pluies : 9 zones à éviter, selon l’AGUISER

Alors que de fortes pluies s’abattent sur Conakry depuis vendredi 18 septembre 2026, l’Agence guinéenne de gestion des routes (AGUISER) appelle les usagers à la prudence. Dans un bulletin publié ce samedi 19 septembre, l’agence recommande notamment de limiter les déplacements et d’éviter plusieurs zones exposées aux inondations.

Selon l’AGUISER, des risques de faibles pluies sont localisés sur le territoire national durant la journée de ce samedi. Les vents, eux, restent faibles sur l’ensemble du pays.

Face à cette situation, l’agence invite les usagers à limiter leurs déplacements, sauf en cas d’urgence, et à faire preuve d’une vigilance accrue sur les axes routiers.

À Conakry, plusieurs points sont particulièrement concernés par le risque d’inondation. L’AGUISER cite notamment le pont de Kobaya, le pont Yattaya-Fossedet, le pont Kiridi, Minière-Commandaya, Kissosso, Sig-Madina, Tombo, le pont Dabompa-Lansanya Takoui et Sonfonia-Lac.

Cette alerte intervient dans un contexte marqué par des épisodes récurrents d’inondations dans la capitale, parfois accompagnés de pertes en vies humaines.