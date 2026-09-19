Rentrée scolaire : Bintou Keïta s’engage à donner des réponses aux revendications des enseignants

À un peu plus de deux semaines de la rentrée scolaire, fixée au 5 octobre 2026, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Bintou Keïta, a reçu ce vendredi 18 septembre l’Intersyndicale de l’Éducation, pour la troisième fois consécutive.

Au cœur des échanges : l’application des engagements contenus dans le protocole d’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats le 3 janvier 2026, notamment la situation administrative des enseignants, les salaires et la préparation de la rentrée. Le dossier des 4 500 enseignants contractuels demeure notamment l’un des principaux points de revendication syndicale.

Selon le compte rendu publié par le Syndicat national de l’éducation (SNE), la ministre Bintou Keïta a pris acte des préoccupations soulevées par l’Intersyndicale et s’est engagée à faire le point sur le respect des engagements pris, avec un retour attendu dès la semaine prochaine.

La rencontre a également porté sur des questions pédagogiques et didactiques, ainsi que sur la situation des établissements privés. Les représentants syndicaux ont, par ailleurs, salué la levée de suspension de l’IRE de N’Zérékoré et des DPE de Macenta et de Siguiri. Ils ont demandé l’extension de cette mesure au DPE de Forécariah et à certains chargés d’examens.

Sur ces derniers dossiers, Bintou Keïta a indiqué vouloir agir dans le respect des procédures, tout en appelant les acteurs du système éducatif à privilégier le dialogue.

Cette nouvelle concertation intervient alors que les syndicats maintiennent la pression pour obtenir des réponses concrètes avant la rentrée du 5 octobre et n’excluent pas des actions de protestation si les engagements restent sans suite.