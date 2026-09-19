Alerte météo : risque d’inondations à Conakry, Coyah, Kindia, Dubréka, Forécariah et Boffa

Alors que les pluies se poursuivent depuis vendredi, l’Agence nationale de la météorologie alerte sur un risque élevé d’inondations dans le Grand Conakry et plusieurs localités de la Basse Guinée, ce samedi 19 septembre 2026.

Dans une alerte météorologique, l’Agence indique que depuis la journée de vendredi, un système pluvio-orageux a provoqué des précipitations modérées à fortes dans les régions forestière, de la Moyenne et de la Basse Guinée.

Actuellement stationnaire sur la zone côtière, ce système continue de générer des averses et devrait maintenir les conditions pluvieuses au cours de la journée de ce samedi.

Face à cette situation, l’Agence nationale de la météorologie appelle à la vigilance. «Il y a risques élevés d’inondation à Conakry, Coyah, Kindia, Dubreka, Forécariah et Boffa», alerte l’agence.