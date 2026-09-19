Fortes pluies en Guinée : un mort et plusieurs blessés à Coyah

Les fortes pluies qui s’abattent sur la Guinée depuis ces dernières 24 heures causent d’importants dégâts à travers le pays, notamment dans la préfecture de Coyah.

Dans plusieurs quartiers de cette localité, régulièrement confrontée aux inondations pendant la saison des pluies, des habitants sont actuellement évacués afin de prévenir de nouveaux drames.

Du quartier Bananerai à Sambaya, en passant par d’autres zones affectées, les dégâts sont déjà visibles. Des habitations et plusieurs infrastructures ont été touchées par les eaux de ruissellement.

Selon les premières informations communiquées par les autorités, les intempéries ont déjà fait au moins un mort et plusieurs blessés.

Face à la situation, la Maison des jeunes de Coyah a été réquisitionnée pour servir de centre d’hébergement temporaire aux familles sinistrées.

Les opérations d’évacuation et de secours se poursuivent alors que les pluies restent soutenues dans plusieurs localités du pays.