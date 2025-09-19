À peine une semaine après sa condamnation à un an de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 10 millions de francs guinéens par le tribunal de première instance de Coyah, l’artiste Mohamed Seydou Bangoura, plus connu sous le nom de Singleton, revient sur le devant de la scène avec un nouveau clip intitulé « Allah Keren ».

Mis en ligne dans la soirée du jeudi 18 septembre 2025, le morceau cumule déjà plus de 10 000 vues sur YouTube. Dans cette œuvre au ton spirituel et introspectif, Singleton glorifie son Créateur et rend hommage aux personnes disparues, dont Mohamed Traoré, décédé récemment dans un accident de la route impliquant sa voiture.

Les paroles, marquées par l’émotion, traduisent sa douleur mais aussi son incompréhension face aux critiques qui l’assaillent. « Que Dieu ait pitié des âmes des défunts. Regardez comme on me fait porter des charges pour qu’on m’élimine. Un accident mortel peut arriver à n’importe qui, je n’ai jamais souhaité cela », déclare-t-il dans le clip, évoquant au passage les attaques dont il dit être la cible sur les réseaux sociaux.

Apparaissant les larmes aux yeux, Singleton confie traverser une période difficile. L’artiste, qui affiche régulièrement son soutien à la junte militaire au pouvoir dirigée par le général Mamadi Doumbouya, se livre à une véritable confession : « Mon cœur saigne. Il y a des choses que j’ignorais mais aujourd’hui tout est clair. Dieu m’a ouvert les yeux. Certains me traitent d’arrogant ou d’orgueilleux, parfois par jalousie, parfois par haine. Le fait que je brille, c’est cela qui dérange. Pourtant, je n’ai jamais côtoyé ces personnes. Seul Dieu est puissant, et seule sa volonté s’impose à tous. »

Avec « Allah Keren », Singleton semble transformer ses épreuves judiciaires et personnelles en matière artistique, mêlant spiritualité, douleur intime et message de résilience.