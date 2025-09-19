Les autorités guinéennes ont annoncé, ce vendredi 19 septembre 2025, que l’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la Guinée une première notation souveraine de « B+ » avec perspective stable.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette décision reflète la solidité des fondamentaux économiques du pays, les fortes perspectives de croissance portées par le projet intégré mine-infrastructures Simandou, ainsi que la rigueur dans la gestion des finances publiques. « Elle place la Guinée au-dessus de la moyenne continentale et en fait la troisième économie la mieux notée en Afrique de l’Ouest. Cette notation constitue également un préalable essentiel à la mise en œuvre du Programme Simandou 2040, en facilitant l’accès de la Guinée aux financements internationaux », précise le document.

Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence et président du Comité stratégique de Simandou, a salué une étape majeure pour le pays. « L’attribution de la notation B+ signale un nouveau départ pour la Guinée. Elle démontre que nos réformes portent leurs fruits et que l’État guinéen est désormais un partenaire fiable et une destination émergente pour les investisseurs internationaux », a-t-il déclaré.

Le rapport de S&P met en avant des perspectives de croissance particulièrement dynamiques, portées par le secteur minier. Déjà premier producteur mondial de bauxite et parmi les principaux producteurs d’or, la Guinée s’apprête à occuper une place centrale sur le marché du fer avec le lancement du projet Simandou, appelé à devenir la plus grande mine de fer au monde. Le gisement, à haute teneur (65 %), est considéré comme stratégique pour la décarbonation de l’industrie mondiale. Selon S&P, la croissance du PIB guinéen pourrait atteindre près de 10 % par an entre 2026 et 2028, bien au-dessus de la moyenne régionale.

L’agence souligne également les efforts de transformation structurelle menés par Conakry, notamment la priorité accordée à la transformation locale et aux investissements en infrastructures liés à Simandou, qui devraient générer des retombées sur l’ensemble de l’économie. Cette approche intégrée, inscrite dans le cadre du programme Simandou 2040, traduit la volonté des autorités de diversifier l’économie, moderniser l’appareil institutionnel, promouvoir le contenu local et renforcer le capital humain, en particulier à travers l’initiative « Simandou Academy ».

Sur le plan budgétaire, S&P salue la discipline affichée par le pays : le déficit public devrait rester sous la barre des 3 % du PIB entre 2025 et 2028, grâce à une hausse des recettes et à la digitalisation de l’administration fiscale. La dette publique, estimée à 44 % du PIB en décembre 2024, bénéficie de conditions favorables, avec des maturités longues et des taux maîtrisés. L’inflation a fortement reculé, passant de 11 % en moyenne sur la période 2020-2022 à environ 3,5 % en 2025. L’agence note aussi le renforcement des partenariats internationaux, notamment avec les bailleurs multilatéraux et le secteur privé, ainsi que les discussions en cours avec le Fonds monétaire international (FMI), perçues comme un gage de stabilité et de confiance.

Par ailleurs, la Guinée a récemment finalisé un rebasage de son PIB, conduit par l’Institut national de la statistique avec l’appui de partenaires tels qu’AFRISTAT, le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Cet exercice, qui a permis d’intégrer des secteurs jusque-là mal évalués, a conduit à une révision à la hausse du PIB nominal 2024 d’environ 50 %, à 36,3 milliards de dollars, faisant de la Guinée la deuxième économie d’Afrique de l’Ouest francophone. Le ratio d’endettement a, de ce fait, été révisé à la baisse, à 30,5 % en décembre 2024. Ces nouvelles données seront intégrées dans les prochaines analyses de S&P.

« L’État guinéen se félicite de cette notation inaugurale qui constitue une étape décisive dans le déploiement du programme Simandou 2040. Ce rebasage nous offre également une base solide pour mieux planifier, mieux investir et accroître l’attractivité de la Guinée auprès des investisseurs. Ces éléments permettront de mobiliser les financements internationaux nécessaires à la réalisation de nos projets stratégiques et d’accélérer ainsi la transformation économique du pays au bénéfice de l’ensemble de la population », a conclu Djiba Diakité.