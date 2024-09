À l’approche de la rentrée scolaire 2024, de nombreuses familles guinéennes se trouvent confrontées à une réalité particulièrement difficile. L’augmentation substantielle des prix des fournitures scolaires transforme ce moment, normalement associé à des espoirs et des préparatifs pour l’année à venir, en une épreuve financière pour les ménages. Alors que les coûts des sacs à dos, des tenues scolaires et des cahiers s’envolent, les parents doivent désormais faire face à des choix déchirants entre l’éducation de leurs enfants et les besoins quotidiens de leur famille. Ce contexte de hausse des prix exacerbe une crise économique déjà bien installée, plongeant la rentrée scolaire dans une atmosphère de tension et d’incertitude.

Au marché de Cité Enco 5, les étals de fournitures scolaires, habituellement animés en cette période, affichent une morosité inhabituelle. Un sac à dos qui se vendait entre 100 000 et 120 000 GNF coûte désormais entre 150 000 et 180 000 GNF. Les tenues scolaires suivent la même tendance : un mètre de tissu non cousu est à 20 000 GNF, tandis que les modèles cousus se négocient entre 50 000 et 80 000 GNF.

Les paquets de cahiers sont proposés à 20 000 GNF. Les vendeurs, avec des visages fatigués, attendent des clients qui tardent à venir. « Les prix augmentent chaque jour, donc nous aussi nous sommes contraints d’augmenter nos tarifs pour compenser. De nombreuses familles ne pourront pas acheter tout ce dont leurs enfants ont besoin cette année», affirme un vendeur de sacs.

F. C., mère de trois enfants, se plaint de la situation : « Avec ces prix, je dois choisir entre acheter des fournitures et nourrir ma famille. C’est une situation insupportable. Nous en avons assez de ce gouvernement », fustige-t-elle.

Les témoignages des acheteurs révèlent un malaise généralisé. M. Soumah, un autre parent d’élève, déclare : « Nous venons au marché avec l’espoir de trouver des prix abordables, mais tout devient inaccessible. Comment faire face à ces dépenses alors que nos salaires sont très bas ? L’éducation est devenue très chère en Guinée. Même si tu as la volonté d’envoyer ton enfant à l’école, c’est très difficile de te le permettre. Parfois, tu te demandes si tu dois prioriser leur nourriture ou leur éducation. C’est un énorme défi. »

Cette rentrée scolaire, censée symboliser un nouveau départ, se transforme en véritable épreuve pour de nombreuses familles. Une réponse urgente est nécessaire pour garantir à tous les enfants un accès à l’éducation.