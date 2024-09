L’ancien président de la transition n’est pas resté indifférent face aux accusations de déstabilisation du régime du CNRD portées contre Alpha Condé. le général sékouba Konaté a réagit chez nos confrères de Mediaguinee.

Le général Konaté a mis en garde l’ex-président guinéen, qu’il accuse d’être responsable de la situation actuelle en Guinée. Selon l’ancien membre du CNDD, Alpha Condé doit renoncer à ses ambitions de retour au pouvoir.

“Il est fatigué maintenant, il doit se reposer. En vérité, c’est lui qui a créé tout le bazar en Guinée, le général Mamadi Doumbouya et son équipe sont venus réparer ce qu’il a gâté. S’il cherche à déstabiliser ce pays, on ne va pas le laisser faire, il sera recherché jusque dans son dernier retranchement. Il doit penser que ce sont ses petits-enfants qui sont au pouvoir et lui il mérite un bon repos car il a trop fait la politique”, a déclaré Général Konaté.

Dans une courte vidéo publiée, la semaine dernière, sur sa page facebook, Alpha Condé s’est adressé à ses militants “depuis l’Afrique”. Sékouba Konaté s’interroge sur la présence de l’ex-chef de l’Etat Alpha Condé en Afrique : “On a tous appris que le vieux est venu en Afrique, mais on se demande pour quel but ?”.

L’ancien président de la transition de 2009 a promis un grand déballage, après son séjour américain, pour expliquer “les acquis” de la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya.

Le président Alpha Condé n’a pas encore réagi aux accusations portées contre lui, tandis que son parti, le RPG Arc-en-ciel, les considère comme des allégations montées de toutes pièces.