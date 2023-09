Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a déposé un recours “gracieux” à la Haute autorité de la Communication (HAC), ce mardi 19 septembre 2023, contre la décision N°008 en date du 11 septembre, portant suspension du journaliste Abdoul Latif Diallo et de son site Depecheguinee.com.

Le SPPG invoque comme motif, des irrégularités constatées dans la décision qui a suspendu le journaliste et son site.

À en croire les explications de Sékou Jamal Pendessa, la décision de l’instance de régulation des médias en Guinée, souffrirait des vices de forme et de fond.

« Sur la forme, le collège des commissaires de la HAC n’a pas suivi toutes les étapes de la procédure ayant abouti à cette décision notamment la confrontation entre les deux parties. Parmi les textes évoqués pour motiver sa décision, la HAC à maladroitement visé le code de bonne conduite du journaliste guinéen. Or, ce document n’est pas une loi. Sur le fond également, le SPPG a relevé beaucoup de manquements. Quand la HAC dit par exemple que Abdoul Latif n’a pas recoupé les informations oubliant qu’il a exploité un rapport officiel de l’Inspection générale des services judiciaires, donc d’un organe étatique. Autre manquement, la HAC a prononcé une suspension alors qu’on est dans une affaire présumée de diffamation, et en la matière, il n’y a pas de suspension au regard des articles 109 et 110 de la L002 », a fait savoir le Secrétaire général du SPPG.