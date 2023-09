La 78e session ordinaire de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies s’est ouverte, ce mardi 19 septembre 2023 aux États-Unis d’Amérique. Le Secrétaire général de l’ONU a saisi cette occasion pour rendre hommage au peuple lybien.

Dans son discours, Antonio Guterres a d’abord rappelé qu’il y a tout juste 9 jours, le monde a découvert une vision «d’enfer, un paysage terrible, conséquence d’une compilation de nombre des problèmes auxquels le monde est confronté».

Il poursuit en précisant que des milliers de personnes ont perdu la vie à Derna, en Libye, dans des inondations sans précédent aux “proportions épiques”.

«Elles ont été victimes de plusieurs fléaux. Victimes d’années de conflit. Victimes du chaos climatique. Victimes des leaders, qui, là et ailleurs, n’ont pas su trouver la voie de la paix. Les habitantes et les habitants de Derna ont vécu et sont morts à l’épicentre de cette indifférence : en 24 heures, le ciel a déversé l’équivalent de 100 fois le volume d’un mois de précipitations… les barrages ont lâché après des années de guerre et de négligence… et tout ce que la population connaissait a été rayé de la carte. En ce moment même, les corps des victimes s’échouent sur les plages de la Méditerranée, tandis que des milliardaires prennent le soleil sur leurs super-yachts. Derna est un triste instantané de l’état de notre monde, emporté par le torrent des inégalités et des injustices, et paralysé devant les défis à relever».

Plus loin, le Secrétaire général de l’ONU invite les dirigeants à se montrer «résolus à surmonter les divisions et à bâtir la paix. A défendre la dignité et la valeur de chaque personne, à atteindre les Objectifs de développement durable et à ne laisser personne de côté, à réformer le multilatéralisme au XXIe siècle et à unir nos forces afin d’agir pour le bien commun.»