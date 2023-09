Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a annoncé la suspension d’un garde pénitentiaire ce mardi 19 septembre 2023. Alphonse Charles Write a aussi ordonné la radiation de ce dernier des effectifs de l’administration pénitentiaire.

Il s’agit du Brigadier-chef Sékou Amadou Kaba en service à la maison d’arrêt et de correction de Beyla. Il a été suspendu pour :«complicité d’évasion de six détenus».

Selon le ministre, Sekou Amara Amadou Kaba aurait profité de l’absence du régisseur titulaire pour raison d’enrôlement biométrique, pour libérer illégalement ces six détenus dont les dossiers sont pendants devant la justice de paix de Beyla.

Charles Wright ordonne également la mise en œuvre de sa procédure de radiation dans les effectifs de l’Administration pénitentiaire et des poursuites judiciaires à la diligence de Chef de la Division des Ressources Humaines, du Directeur National de l’Administration Pénitentiaire, du Procureur Général près la Cour d’Appel de Kankan et de l’Inspecteur Général de Services Judiciaires et Pénitentiaires.