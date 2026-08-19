​Simanbossia : deux enfants périssent dans un incendie domestique

​Un incendie d’origine ménagère a coûté la vie à deux jeunes enfants, ce mercredi 19 août 2026, au secteur Cantine du quartier Simanbossia (commune urbaine de Lambanyi). Le drame s’est produit aux alentours de 13 heures au sein du domicile familial.

​Les victimes ont été identifiées : il s’agit de Jeanne Doré, âgée de 9 ans et élève en deuxième année, et de Paul Condé, âgé d’environ 3 ans. Piégés par la rapidité et la violence des flammes, les deux enfants n’ont malheureusement pas survécu.

​ Présent au moment du départ de feu, le colonel Naby Moussa Fofana, voisin de la famille sinistrée, retrace les circonstances du drame : ​« Ce sont mes voisins, j’étais de passage et du coup j’ai entendu les cris de la maman des enfants : “venez venez, mes enfants sont dedans il ya les flammes”, entre-temps, les voisins me sont arrivés massivement pour éteindre le feu. Mais il était difficile d’éteindre les flammes. Pendant ce temps, la fille a tenté de se cacher quelque part mais c’était impossible pour elle. Quant au garçon, il était sur me lit où il est brûlé complètement. C’est d’ailleurs moi qui l’a pris sur mes bras lorsqu’il pleurait. Au moment de l’incendie, les deux ne dormaient pas. Paul était paraît-il sur le lit , et la fille Jeanne Doré était avec sa maman.»

​Malgré la mobilisation rapide du voisinage pour tenter de maîtriser le sinistre, l’intensité du brasier a rendu toute intervention de secours particulièrement complexe.

​Présence d’essence et utilisation de gaz

​Selon les premiers éléments apportés par le colonel Fofana, la présence de matières hautement inflammables à l’intérieur du logement aurait aggravé la situation : ​« Dès que l’incendie s’est produit, j’ai appelé le chef de quartier qui est arrivé. La mère de ces deux enfants qui sont morts vend de l’essence. Au moment de l’incendie, il y avait une quantité dans les bidons. Mais elle utilise également le gaz à réseau. Donc ce sont les deux qui ont causé cet incendie. Heureusement, il n’y a pas de courant depuis le matin, sinon on allait peut-être au pire peut être.»

​Des effectifs de la police et de la gendarmerie se sont rapidement déployés sur les lieux afin d’évaluer les dégâts, d’effectuer les premières constatations et d’ouvrir une enquête officielle.

​Dans tout le quartier de Simanbossia, la consternation et l’émotion sont vives. La famille éprouvée, les proches et l’ensemble des riverains demeurent profondément sous le choc après la perte brutale de ces deux jeunes vies.